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Fermeture Espace public numérique

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Arrêté réglementant certaines activités bruyantes

Arrêté réglementant certaines activités bruyantes

Les beaux jours arrivent ! ☀️ Avec le retour des beaux jours et des activités extérieures, nous vous rappelons l’importance de respecter […]

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Communiqué de la Mairie

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SCOT – CMB

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PLUi

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Votre Carte Nationale d’Identité et passeport ne sont plus à jour ?

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Rezo pouce

Rezo pouce

Bougez solidaire avec l’autostop local,convivial et sécurisé ! Le Rezo Pouce débarque dès septembre sur le territoire de Coutances mer et bocage ! […]

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Distribution de composteurs individuels

Distribution de composteurs individuels

Vous n’avez pas encore de composteur et vous aimeriez réduire vos déchets organiques tout en produisant un compost naturel pour enrichir votre […]

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La révision du Schéma de Cohérence Territoriale Centre Manche Ouest

La révision du Schéma de Cohérence Territoriale Centre Manche Ouest

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L’Allée Lucien BOURBONNAIS fait peau neuve

L’Allée Lucien BOURBONNAIS fait peau neuve

Pendant plusieurs jours, le service technique a travaillé pour redonner vie à cette magnifique allée pavée qui embellie notre bourg. Elle valorise […]

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Mairie de Montmartin sur mer dans la Manche

Entre mer et campagne

Commune du littoral de la Manche entre Coutances et Granville, Montmartin-sur-mer est idéalement située pour découvrir les joies de la campagne et du bord de mer.

Un cadre exceptionnel entre bocage normand, dunes et plages de sable fin, en passant par un bourg attractif et dynamique avec son marché hebdomadaire et les nombreuses activités proposées (pêche, randonnées, escalade,...).

Découvrir l'histoire de Montmartin