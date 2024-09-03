Commune du littoral de la Manche entre Coutances et Granville, Montmartin-sur-mer est idéalement située pour découvrir les joies de la campagne et du bord de mer.

Un cadre exceptionnel entre bocage normand, dunes et plages de sable fin, en passant par un bourg attractif et dynamique avec son marché hebdomadaire et les nombreuses activités proposées (pêche, randonnées, escalade,...).