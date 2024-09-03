Les beaux jours arrivent ! ☀️ Avec le retour des beaux jours et des activités extérieures, nous vous rappelons l’importance de respecter […]
Bougez solidaire avec l’autostop local,convivial et sécurisé ! Le Rezo Pouce débarque dès septembre sur le territoire de Coutances mer et bocage ! […]
Vous n’avez pas encore de composteur et vous aimeriez réduire vos déchets organiques tout en produisant un compost naturel pour enrichir votre […]
Pendant plusieurs jours, le service technique a travaillé pour redonner vie à cette magnifique allée pavée qui embellie notre bourg. Elle valorise […]
Commune du littoral de la Manche entre Coutances et Granville, Montmartin-sur-mer est idéalement située pour découvrir les joies de la campagne et du bord de mer.
Un cadre exceptionnel entre bocage normand, dunes et plages de sable fin, en passant par un bourg attractif et dynamique avec son marché hebdomadaire et les nombreuses activités proposées (pêche, randonnées, escalade,...).